Rai – “Osimhen via per 140 milioni o maxi rinnovo. Ounahi si allontana. Sirigu-Gollini ecco la verità”

Ciro Venerato della Rai dà le ultime notizie sul calciomercato del Napoli temi trattati: Osimhen, Ounahi e Gollini.

Il giornalista fa sapere che su Ounahi c’è anche l’Aston Villa che “ha difficoltà a prendere McKennie dalla Juventus. Il club inglese valuta pure Merino e Parejo. Al momento Ounahi è molto distante dal Napoli. Ma sul centrocampista marocchino c’è sempre vivo l’interesse del Leeds, oltre a Leicester e Psg“.

Venerato parla anche di Victor Osimhen: “Le voci sul Manchester United sono infondate. Attualmente le idee sono chiare o Osimhen rinnova a cifre molto importanti, oppure può essere ceduto per una cifra intorno ai 140 milioni di euro. Ma queste sono valutazioni che il club farà solo a fine stagione“. Anche perché le cifre sono aggiornate all’attuale score di Osimhen, che ha segnato 13 gol in stagione, di cui 12 in Serie A. Va ricordato che il nigeriano ha saltato anche 6 partite per infortunio.

L’esperto di calciomercato della Rai parla Anche delle trattative relative a Demme, Zerbin e Sirigu: “Demme resta al Napoli. Su Alessio Zebrin spunta il Lecce, dopo Bologna e Sampdoria. Nei prossimi giorni, in chiusura il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, in prestito, e di Pierluigi Gollini a Napoli, con diritto di riscatto“.