Bonfrisco: “Ferrieri Caputi non credibile. Passata la novità nessuno le perdonerà nulla”

L’arbitro Ferrieri Caputi ha diretto Napoli-Cremonese di Coppa Italia. Alla direttrice di gara sono state rivolte numerose critiche.

Nel corso della trasmissione sportiva “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo, l’ex arbitro Angelo Bonfrisco ha espresso la sua opinione sull’arbitraggio di Ferrieri Caputi durante la partita tra Napoli e la squadra avversaria. Secondo Bonfrisco, l’eliminazione del Napoli non è stata causata dall’arbitraggio, ma dalla mancanza di convinzione da parte della squadra.

L’ex arbitro ha criticato il lavoro di Ferrieri Caputi, sostenendo che non era “sul pezzo” e che è stata poco uniforme nella gestione e sanzione dei falli. Questo, secondo Bonfrisco, ha causato una perdita immediata di credibilità nei confronti dei calciatori.

Bonfrisco ha anche sottolineato che Ferrieri Caputi aveva ricevuto un percorso di crescita agevolato, ma che questo bonus si è esaurito dopo la prima partita. Ora, nessuno perdona più nulla e Ferrieri Caputi deve lavorare per tornare ad essere una brava arbitro e non solo una novità del mondo arbitrale. Secondo Bonfrisco, il campo dice sempre la verità e bisogna rispettarlo, e questo è un tema su cui riflettere per Ferrieri Caputi e l’intero mondo AIA.

La direzione di Ferrieri Caputi è stata contestata anche da Bergonzi che nella moviola di Napoli-Cremonese, ha messo in evidenza gli errori marchiani della direttrice di gara.