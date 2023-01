Kvaratskhelia salta l’allenamento: è rimasto a casa. Il Napoli spiega il motivo

Khvicha Kvaratskhelia salta l’allenamento. Il Napoli spiega il motivo dell’assenza per cui il georgiano è rimasto a casa

Khvicha Kvaratskhelia non ha preso parte all’allenamento mattutino del Napoli. Il calciatore georgiano sta smaltendo i postumi dell’influenza ed è rimasto a casa a scopo precauzionale, così come ha annunciato la società partenopea. L’influenza ha costretto il fuoriclasse ex Dinamo Batumi a dare forfait nella maledetta gara di martedì contro la Cremonese, match nel quale di certo avrebbe potuto dare una mano in più grazie alla sua imprevedibilità. Ora l’attenzione è per la sfida di sabato a Salerno, con l’allenamento di domani che sarà fondamentale per capire se sarà a disposizione oppure no.

Tifosi in bilico per sapere se Kvaratskhelia giocherà a Salerno

Questo è il comunicato ufficiale pubblicato dall’area comunicazione della SSC Napoli sul sito ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia è rimasto a casa a scopo precauzionale“.