Bremer in tilt con Osimhen, Caressa: “La peggior partita di un difensore nella storia”

Bremer in tilt con Osimhen: a proposito di ciò Caressa dice che è la peggior partita di un difensore nella storia che ha mai visto

Fabio Caressa ha stilato la classica Top 11 settimanale della diciottesima giornata di Serie A. Il giornalista di Sky Sport ha sottolineato la performance negativa di Bremer durante Napoli-Juventus: “Raramente ho visto un difensore così in difficoltà in una partita di alto livello, è andato completamente in tilt. Proprio tiltato mentalmente. Probabilmente gli interventi sbagliati gli hanno portato dietro una serie di problemi concatenati di carattere psicologico. Ha giocato forse la peggiore partita che io abbia visto fare ad un difensore. Non voglio essere cattivo ma proprio un crollo verticale”.

Per Caressa Osimhen ha mandato in tilt Bremer

Il telecronista di Sky Sport si è posto delle domande sui motivi della prestazione horror del brasiliano, causata da un super Victor Osimhen: “Difficile capire cosa sia successo. Qualcuno dirà che è colpa della squadra, ma ho visto errori inconcepibili per un calciatore di quel livello. Vorrei parlare proprio dei livelli che hanno i giocatori nel corso della carriera. Evidentemente quello è il livello di Bremer che soffre certe partite”.

“Se giochi titolare nella Juventus non puoi essere distratto. Passare dal Torino ai bianconeri è fare un salto di livello che puoi raggiungere brevemente ma poi devi mantenere. Arrivare al top è una cosa, mantenersi costanti al top è molto più complicato” ha concluso Caressa.