Osimhen: “Con la Juve serata da incorniciare. Scudetto? Non è l’unico obiettivo”

Victor Osimhen dichiara che con la Juve è stata una serata da incorniciare e che lo scudetto non è l’unico obiettivo

Intervista esclusiva di Radio Kiss Kiss Napoli all’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha risposto alle domande di Marcello Calvano, nel confronto per l’emittente ufficiale della SSC Napoli. La radio campana, attraverso le parole del conduttore di Radio Goal Valter De Maggio, ha reso noto qualche anticipazione della intervista che andrà in onda a breve. Queste le parole del fuoriclasse dei partenopei: “La sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese? Può capitare di perdere, ora c’è la Salernitana: il calcio è questo, non sempre ti può andare bene. Siamo però certi di poterci riscattare subito”.

La felicità di Osimhen è vedere i tifosi gioire sugli spalti

Non poteva mancare, ovviamente una domanda a Victor Osimhen sul roboante successo per 5-1 degli azzurri contro la Juventus: “Quella con i bianconeri è stata una serata da incorniciare. La mia felicità è vedere i tifosi gioire sugli spalti. La scena più bella è arrivata a fine gara quando ho visto i nostri tifosi esultare felici”.