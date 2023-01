Carlo Ancelotti, ha dato importanti indicazioni di calciomercato a DeLaurentiis, facendo acquistare un giovane calciatore considerato più forte di Barella.

Carlo Ancelotti ha una lunga e illustre carriera come allenatore di calcio, che gli ha permesso di lavorare con alcuni dei club più importanti del mondo. Durante la sua esperienza al Napoli, Ancelotti non è riuscito a ottenere i risultati sperati, nonostante abbia dato importanti indicazioni di calciomercato alla società.

In particolare, Ancelotti ha espresso il desiderio di allenare Elmas, un giovane calciatore macedone che considerava molto forte. Secondo il mister, Elmas era addirittura superiore ad alcuni calciatori che stanno facendo benissimo in Italia, tra cui Barella., come rivelato dalla redazione sportiva di Televomero.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, hanno deciso di accontentare Ancelotti e acquistare Elmas. Oggi, il calciatore macedone è un punto di forza della squadra di Spalletti e sta dimostrando di essere all’altezza delle aspettative dell’ex allenatore.

Ancelotti, successivamente, non è riuscito a rimanere sulla panchina degli azzurri, nonostante il passaggio del turno in Champions League. Oggi è allenatore del Real Madrid.

In generale, l’esperienza di Ancelotti al Napoli non è stata positiva, ma il suo contributo in termini di calciomercato è stato prezioso e ha permesso alla squadra di acquisire alcuni talenti interessanti come Elmas. Anche se non è riuscito a portare il Napoli alla vittoria, ha lasciato un segno nella rosa della squadra.