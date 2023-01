“Salernitana-Napoli, Kvaratskhelia rischia di restare fuori”

Il Napoli è in ansia per Kvicha Kvaratskhelia, il giocatore georgiano può saltare la sfida di Serie A Salernitana-Napoli.

Oggi ci sarà un test decisivo al centro sportivo di Castel Volturno per capire se Kvaratskhelia potrà figurare almeno tra i convocati della sfida dello Stadio Arechi. Al momento non c’è grande ottimismo, anche perché l’influenza sembrava passeggera, invece lo ha tenuto bloccato più del previsto.

Kvaratskhelia a rischio per Salernitana-Napoli

“Il georgiano ieri non si è allenato a scopo precauzionale dopo la febbre avuta nei giorni scorsi e il suo impiego per il derby di domani a Salerno resta a forte rischio. Lunedì si è allenato regolarmente ma martedì si è svegliato con la febbre e Spalletti aveva deciso di non convocarlo contro la Cremonese. Mercoledì Khvicha si è ripresentato al centro sportivo, limitandosi ad un allenamento personalizzato in palestra per non correre rischi. Eppure, la situazione non è migliorata, visto il nuovo forfait di ieri: oggi il georgiano effettuerà un provino decisivo” scrive Gazzetta dello Sport.

Un allarme che avevamo lanciato già ieri noi da Napolipiu, indicando anche i possibili sostituti. Kvaratskhelia rischia di saltare Salernitana-Napoli e conoscendo lo staff tecnico di Spalletti sarà complicato vederlo in campo dal primo minuto. Il giocatore ha svolto solo un allenamento in questa settimana, quindi è più probabile che resti fuori dalla sfida dell’Arechi che giochi dal primo minuto, anche se oggi il test dovesse essere positivo.

Avere Kvaratskhelia in panchina può essere comunque un’ottima arma per Luciano Spalletti che deciderà se convocare il giocatore al termine della giornata odierna, dopo l’allenamento a Castel Volturno.