Kvaratskhelia in dubbio con la Salernitana: i possibili sostituti ed il cambio modulo

Kvicha Kvaratskhelia in dubbio per Salernitana-Napoli: il georgiano oggi non si è allenato con il gruppo a Castel Volturno.

“Kvaratskhelia è rimasto a casa a scopo precauzionale” questo il messaggio della SSCN sul report dell’allenamento odierno che fa tremare i tifosi azzurri. Il georgiano non era stato convocato per Napoli-Cremonese di Coppa Italia a causa di un problema influenzale. Sembrava qualcosa di molto semplice da risolvere, poi nella giornata di ieri il giocatore ha svolto allenamento differenziato. Ma oggi è arrivata la doccia fredda con l’attaccante che non è nemmeno recato al centro sportivo di Castel Volturno per effettuare gli allenamenti.

Salernitana-Napoli: le alternative a Kvaratskhelia

Secondo quanto riferisce Sky c’è ancora speranza per vedere il giocatore in campo per la sfida della 19sima giornata di Serie A che chiuderà il girone d’andata.

Domani Kvaratkshelia effettuerà un test decisivo in vista della sfida contro la squadra di Davide Nicola, per capire se potrà almeno rientrare tra i convocati. Il suo agente ieri ha smentito l’interesse del Manchester City ma ha anche sottolineato che le condizioni di salute del giocatore non erano gravi e che avrebbe giocato allo stadio Arechi.

Ma praticamente questa settimana il georgiano si è allenato solo una volta con il gruppo. A questo punto Spalletti deve pensare anche ad un possibile sostituto di Kvaratskhelia per Salernitana-Napoli.

Spalletti: i sostituti di Kvaratskhelia

In pole position c’è Elmas che sembra in ottima forma, ma attenzione anche a Raspadori, che può giocare pure sull’esterno mancino, anche se l’ex Sassuolo rende meglio quando gioca nel ruolo di trequartista. Non è escluso che con l’assenza di Kvaratskhelia Spalletti possa tentare anche un cambio modulo, magari passando al 4-2-3-1. In questo caso potrebbe uscire un centrocampista ed il sacrificato potrebbe essere Zielinski, con Elmas chiamato a fare l’esterno di sinistra ma con ruoli difensivi più marcati.