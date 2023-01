Lady Zielinski: “Napoli è un posto meraviglioso, piena di gente su cui possiamo sempre contare” Prove di rinnovo?

La compagna di Zielinski racconta la loro avventura a Napoli: “Qui tutte persone meravigliose che ci circondano, su cui possiamo sempre contare”.

In un’intervista rilasciata a Dobry TVN, Laura Slowiak, compagna di Piotr Zielinski, ha raccontato la sua esperienza a Napoli, dove vive da quando il centrocampista è arrivato in azzurro. Slowiak ha dichiarato di essere rimasta colpita dalla bellezza della città e dalla sua gente, e di essersi sentita subito a casa.

“Non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno quando siamo arrivati, ma Napoli è un posto meraviglioso” ha dichiarato Slowiak. “Penso che questa sia la nostra più grande avventura nella vita. Per tutto quello che ci è successo qui e tutte le persone meravigliose che ci circondano, su cui possiamo sempre contare“.

La compagna di Zielinski ha anche parlato della sua esperienza di assistere alle partite allo stadio, dicendo di essere sempre molto orgogliosa quando il compagno gioca una super partita. Inoltre, Slowiak ha espresso la sua felicità per la nascita del loro figlio Maks, che ha inondato la famiglia di amore.

Inoltre, la intervista ha toccato anche il tema del contratto di Zielinski, che ha la scadenza nel 2024. La questione del rinnovo potrebbe essere complessa, e questo potrebbe aprire la strada ad un possibile trasferimento del calciatore in futuro. Nonostante questo, Slowiak ha espresso la loro gratitudine per l’esperienza vissuta a Napoli e la loro intenzione di continuare a vivere in città.