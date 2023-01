Chi gioca al posto di Kvaratskhelia: la doppia mossa di Spalletti

Kvicha Kvaratskhelia salta la sfida della 19sima giornata di Serie A Salernitana-Napoli, assente anche il difensore Juan Jesus.

Spalletti in conferenza stampa lo aveva annunciato, poi durante l’allenamento di rifinitura c’è stato un altro problema. Tra i convocati di Salernitana-Napoli non c’è nemmeno Juan Jesus. Dunque il tecnico degli azzurri non avrà due pedine importanti.

Sicuramente l’assenza più incisiva è quella di Kvaratskhelia che con la Juventus aveva confermato il suo miglioramento a livello fisico, ma il georgiano si è allenato solo lunedì ed ha fatto differenziato mercoledì, quindi era impossibile convocarlo.

Salernitana-Napoli: chi sarà il sostituto di Kvaratskhelia

Spalletti ha diverse frecce al suo arco per sostituire Kvaratskhelia. Nella posizione del georgiano possono giocare Raspadori, Elmas e Zerbin. Secondo quanto fa sapere il Corriere dello Sport il sostituto di Kvaratskhelia in Salernitana-Napoli sarà proprio Elmas.

Ma non sarà l’unica novità del tecnico toscano, visto che con la Salernitana sarà di nuovo titolare Lozano. Elmas a sinistra e Lozano a destra per prendere il campo in velocità e in ampiezza, per dotarsi di palleggio e sensibilità tecnica, per starsene in una comfort zone che contenga l’imprevedibilità e gli scatti prolungati di uomini capaci di bruciare le resistenze altrui” scrive il quotidiano sportivo.