Spalletti al top: record assoluto di vittorie in Serie e

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti con 276 partite vinte è l’allenatore che ha più vittorie in Serie A. È record assoluto.

La vittoria del Napoli con la Salernitana ha dato questo record a Luciano Spalletti. Sedici sono arrivate in un girone d’andata straordinario. Il Napoli dopo 19 partite ha 50 punti in classifica, ne ha lasciati per strada solo 7.

In quanti speravano in un calo del Napoli dopo la sosta, si sono dovuti ricredere. Dopo la sconfitta con l’Inter, il Napoli ha macinato solo vittorie in campionato. La squadra di Spalletti dopo aver vinto con la Sampdoria e dominato con la Juve ha dettato legge anche con la Salernitana. Una partita senza storia che il Napoli ha chiuso quasi con il minimo sforzo, dimostrando una superiorità assoluta, nonostante gli avversari abbiano pensato solo a chiudersi in difesa.

Merito di una mentalità vincente che proprio Spalletti ha portato nella squadra. Da sottolineare che ancora una volta il Napoli ha saputo anche superare le difficoltà. L’assenza di Kvaratskhelia, contro una squadra così chiusa, poteva pesare molto ed invece gli azzurri sono riusciti a trovare i tre punti.