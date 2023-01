Tifoso della Roma sbotta in un video: “Il Napoli è troppo forte, ha rotto il…”.

Il Napoli vince 2-0 contro la Salernitana e chiude il girone d’andata a 50 punti. Un tifoso della Roma sbotta in un video.

La vittoria del Napoli contro la Salernitana ha scatenato reazioni emotive tra i tifosi delle altre squadre di Serie A. In particolare, un tifoso della Roma ha pubblicato un video su Youtube in cui sbotta contro i partenopei, affermando che il Napoli è troppo forte per la serie A e che la squadra di Spalletti è praticamente indomabile.

Queste dichiarazioni nascono dalla consapevolezza che il Napoli sta attualmente dominando il campionato, con 50 punti in graduatoria e una posizione di testa mai raggiunta prima nella storia azzurra. La squadra di Spalletti ha dimostrato di essere in forma smagliante, con un gioco fluido e un attacco devastante.

La stagione è ancora lunga, ma tuttavia, è indubbio che il Napoli sta attualmente dominando e che gli avversari dovranno lavorare duramente per poterlo contrastare.

Il tifoso della Roma ha espresso la sua frustrazione per l’attuale situazione del campionato, dove comanda con merito il Napoli di Luciano Spalletti.