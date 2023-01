Giornalista salernitano sbotta contro presidente Iervolino: il video fa il giro del web

Il video del giornalista salernitano che, dopo la sconfitta contro il Napoli, attacca Iervolino e Nicola fa il giro del web.

Un giornalista di Salerno ha criticato aspramente il presidente della Salernitana, Iervolino, dopo la sconfitta contro il Napoli. Nel suo servizio televisivo, il giornalista ha dichiarato che la squadra non rispetta i tifosi che pagano il biglietto per assistere alle partite in uno stadio scomodo e poco funzionale, sottolineando come la società avrebbe dovuto ingaggiare calciatori di maggior spessore come Demme, Mertens e Cavani.

Le chiacchiere non servono e non portano lontano. Lì dietro, in classifica, fanno la corsa sulla Salernitana, forse nessuno se n’è reso conto. Mentre mister Davide Nicola fa le poesie “vi voglio bene, vi amo, Salerno coraggio, ho bisogno di te”… Caro mister, lei ha bisogno di Salerno, noi abbiamo bisogno di una squadra”. Nel mentre passano tifosi partenopei e parte un “forza Napoli”.

Il giornalista lo sottolinea e poi si rivolge al presidente Iervolino: “Abbiamo bisogno di una squadra che rispetti Salerno e i tifosi che pagano il biglietto, prendono acqua addosso e lo fanno in uno stadio tutt’altro che confortevole dove non funziona nulla. Tornano a casa fradici, senza soldi, sconfitti… E dobbiamo sentire che va tutto bene. Abbiamo un discreto vantaggio sulle altre? Ripeto, fanno la corsa sulla Salernitana, forse nessuno lo ha capito. Dovevamo prendere calciatori importanti: Demme dove sta? E Mertens? Vogliamo parlare di Cavani?”

Il video del suo discorso sotto la pioggia si è diffuso rapidamente sui social e ha suscitato un’ampia risposta tra i tifosi della Salernitana.