Carlo Alvino: ”Napoli nessuna penalizzazione, stampa italiana di basso livello”

Carlo Alvino commenta l’articolo di Repubblica sul rischio penalizzazioni per il Napoli in merito all’affare Osimhen.

“Il Napoli non rischia penalizzazioni: il livello del giornalismo sportivo italiano è basso” lo afferma con vigore Carlo Alvino, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, in un’intervista a Kiss Kiss Napoli.

In risposta all’articolo del quotidiano Repubblica su un possibile rischio di penalizzazione per il Napoli, Alvino sottolinea che non c’è nulla di vero in queste voci e che il livello del giornalismo sportivo italiano è spesso basso e dipende dalle squadre del Nord.

“Assolutamente no: il Napoli non rischia nessun punto di penalizzazione. Il livello della stampa sportiva italiana, e lo dico da giornalista, è davvero basso. TuttoSport e Gazzetta dello Sport dicono di essere nazionali, ma sono invece vicini alle squadre del Nord. Il Corriere dello Sport è un po’ para***o: la linea editoriale dipende dalle città nelle quali esce. L’edizione romana, ad esempio, è diversa da quella campana“.

Alvino ha inoltre menzionato una sentenza più importante prevista per il 22 febbraio.

“Ora la stampa italiana la butta un po’ in caciara: tutti colpevoli per non punire nessuno. Ma non è così. Il 22 febbraio ci sarà una nuova sentenza, molto più importante (manovre stipendi per la juve i club satellite.ndr) “.

Carlo Alvino ha poi commentato la stagione del Napoli, sottolineando che per i tifosi ogni stagione è quella giusta e che lui crede nella possibilità dello scudetto.

“L’anno giusto? Per chi è tifoso ogni stagione è quella giusta, bisogna sostenere la squadra a prescindere. Se poi parliamo di scudetto, come faccio a non crederci? Lo ha fatto capire anche Spalletti in conferenza stampa dopo la gara di Salerno“. Ha concluso il giornalista napoletano.