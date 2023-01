Ministro Abodi: “Napoli coinvolto nel caso plusvalenze? Ecco come stanno le cose”

Il Ministro Abodi si esprime sulla questione delle plusvalenze nel calcio italiano e sull’ipotetico coinvolgimento del calcio Napoli.

Durante un evento organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Andrea Abodi, il Ministro per lo Sport e per i Giovani in Italia, ha affrontato il problema delle plusvalenze (profitto sulla trasferibilità dei giocatori) nel calcio italiano. Ha dichiarato che è importante trovare una soluzione attraverso le regole sportive, ma se non fosse possibile, sarebbe responsabilità del governo intervenire.

Il ministro anche sottolineato l’importanza della collaborazione tra la magistratura sportiva e quella ordinaria per evitare eventuali asimmetrie nelle decisioni e per assicurarsi che gli strumenti prodotti dalla magistratura ordinaria siano resi disponibili a tutti. Abodi ha aggiunto che il problema delle plusvalenze è in atto da tempo e che attualmente non esiste alcun ente in grado di determinare con precisione il valore dei giocatori, soprattutto i giovani. Ha inoltre riconosciuto l’impatto dei contratti dei giocatori sulla finanza e trasparenza dei club. Ha concluso dicendo che se il sistema non è in grado di generare soluzioni in modo tempestivo e comprensibile, sarà responsabilità del governo intervenire.

“Napoli coinvolto nel caso plusvalenze?”, la risposta del ministro Abodi

“Sentenze durante il campionato? Occorre trovare la sintesi con delle norme che mi auguro che lo sport si sappia dare da solo. Nel caso in cui non ci siano soluzioni saranno affidate al soggetto politico. Poi credo che la collaborazione tra magistratura sportiva e ordinaria sia fondamentale. E’ evidente che questa collaborazione debba evitare anticipazioni o fughe in avanti, poi si rischia asimmetria fra le decisioni assunte o strumenti che la magistratura ordinaria produce successivamente e che poi vengono messi a disposizione solo di alcuni e non di tutti”.

Il Ministro Abodi ha aggiunto ulteriori dettagli : “La manovra stipendi ed il possibile coinvolgimento del Napoli sul caso plusvalenze? Non ne faccio un tema che riguarda i singoli, ne faccio un tema che riguarda il sistema e la sua credibilità. Quella delle plusvalenze è una cosa che ci portiamo dietro da tempo, manca un soggetto certificatore del valore. Un valore che non potrà mai essere puntualmente definito, soprattutto nei giovani. D’altro canto c’è il tema dei contratti e dell’impatto nel rispetto dei bilanci e della trasparenza”.

“Non voglio arrivare a conclusioni, avverto il peso della responsabilità: se il sistema non è in grado di generare soluzioni in tempi certi e comprensibili sarà responsabilità della politica e di chi ha la delega del governo farlo”. Ha concluso il ministro allo Sport.