“Osimhen è un leader assoluto, è cresciuto tantissimo”

Victor Osimhen leader del Napoli e delle Nigeria ne parla Josè Pereiro, commissario tecnico della Nazionale africana.

Osimhen viene considerato un punto di riferimento da Spalletti, che lo ha ammesso apertamente durante una intervista. Osimhen è diventato uno dei leader del Napoli, ma anche il ct della Nigeria ammette che l’attaccante è punto di riferimento anche nel suo spogliatoio. “Chiede sempre a tutti di dare il massimo. Parla con i compagni, li carica e li fa crescere. In Nigeria è una star perché è il giocatore con il valore maggiore, ma non per questo si è montato la testa. È un leader dentro e fuori dal campo. Molti giocatori hanno più esperienza, ma lui ha scalato le gerarchie“.

“I valori calcistici sono sotto gli occhi di tutti, ma mi stupisce sempre per la sua capacità di attaccare, difendere e fare pressione. Quando c’è lui da marcare, nessun centrale si può rilassare. In area di rigore è micidiale e oramai è completo in ogni fondamentale: è forte di testa, è forte nel tiro, è forte nel dribbling” dice il commissario tecnico della Nigeria durante una intervista a Il Mattino.

Pereiro poi aggiunge: “È cresciuto tantissimo e continua a crescere ogni partita di più. Mi piace il suo modo di cercare sempre la posizione migliore in area. E poi lotta continuamente sulle seconde palle“.