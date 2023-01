Tuttosport – Mai nessuno come il Napoli: scudetto ipotecato. Meglio della Juve di Conte

Il Napoli ha un vantaggio di 12 punti sulla seconda in classifica dopo la fine del girone d’andata, nessuno è mai riuscito a fare meglio.

Anche Tuttosport deve ammettere la superiorità del Napoli ed il confronto con la storia della Serie A lo dimostra. Nessun club ha mai girato alla fine del girone d’andata con 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Complice la sconfitta del Milan con la Lazio e quella dell’Inter con l’Empoli.

“Il Napoli è già quasi oltre lo scudetto. Sul tricolore c’è un’ipoteca e forse anche qualcosa di più. Siamo quindi ai record, ai numeri, alle statistiche, alla storia. Che Luciano Spalletti e i suoi ragazzi scrivono di settimana in settimana, aggiornando continuamente un ruolino di marcia impressionante” scrive il quotidiano.

Napoli: marcia scudetto

“Da quando la Serie A premia le vittorie con i 3 punti, ovvero dalla stagione 1994- 95, non era mai successo che alla fine del girone d’andata la prima avesse 12 lunghezze di vantaggio sulla seconda com’è adesso tra Napoli e Milan: 50-38. I partenopei hanno fatto meglio della Juventus 2005-06, allenata da Fabio Capello, che arrivò al giro di boa a + 10 dall’Inter (52- 42); il titolo di campione d’Italia venne poi assegnato proprio ai nerazzurri, ma solo per effetto di Calciopoli. Nell’annata successiva, – si legge su Tutosport – quando i bianconeri militavano in Serie B, l’Inter di Roberto Mancini chiuse l’andata a +9 (51-42) sulla Roma; un margine di vantaggio che la Juve raggranellò nel 2018-19 quando con Allegri in panchina staccò proprio il Napoli (53-44).

Nemmeno la Juventus da record di Antonio Conte, quella del 2013-14 che terminò poi la stagione a 102 punti con il punteggio più alto di sempre nei Top 5 campionati europei, era riuscita a scavare alla fine dell’andata un solco così pesante come quello dell’attuale Napoli di Spalletti; quell’anno i bianconeri arrivarono al giro di boa “solamente” a + 8 (52-44) sulla Roma di Rudi Garcia.“