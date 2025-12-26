Amorim chiude a Mainoo: «È il futuro del Manchester United»

Ruben Amorim frena sul futuro di Kobbie Mainoo e, di fatto, raffredda le voci di mercato che nelle ultime settimane avevano accostato il giovane centrocampista al Napoli.

In conferenza stampa, il tecnico del Manchester United è stato chiaro: «Per me Mainoo è il futuro del Manchester United». Parole che suonano come una presa di posizione netta, soprattutto in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, nella quale il classe 2005 era finito tra i principali obiettivi del club azzurro.

Amorim ha spiegato che, nonostante le difficoltà del momento, il club inglese sta seguendo una linea precisa: «Stiamo facendo fatica, ma abbiamo un piano e lo seguiremo. Se ci sarà l’opportunità di prendere un giocatore che rappresenti il futuro del club, lo faremo. Altrimenti abbiamo già delle soluzioni interne». Tra queste, l’allenatore ha citato diversi giovani e rientri importanti, incluso lo stesso Mainoo.

Il tecnico dei Red Devils ha poi ribadito la centralità del centrocampista nel progetto: «Kobbie avrà le stesse opportunità che ha sempre avuto. Può giocare in più ruoli: nei tre di centrocampo, in una posizione più avanzata come Mason Mount e anche in compiti più difensivi. Per me è il futuro del Manchester United. Bisogna solo aspettare l’occasione giusta, perché nel calcio tutto può cambiare in pochi giorni».

Alla luce di queste dichiarazioni, l’eventuale operazione che porterebbe Mainoo lontano da Old Trafford appare oggi decisamente complicata. Il Manchester United non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi talenti più promettenti e il Napoli, se vorrà rinforzare il centrocampo a gennaio, potrebbe essere costretto a valutare alternative.