26 Dicembre 2025

Amorim chiude a Mainoo: «È il futuro del Manchester United»

redazione 26 Dicembre 2025
Napoli: Neres post-Lindstrom, Gilmour vice Lobotka

Ruben Amorim frena sul futuro di Kobbie Mainoo e, di fatto, raffredda le voci di mercato che nelle ultime settimane avevano accostato il giovane centrocampista al Napoli.

In conferenza stampa, il tecnico del Manchester United è stato chiaro: «Per me Mainoo è il futuro del Manchester United». Parole che suonano come una presa di posizione netta, soprattutto in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, nella quale il classe 2005 era finito tra i principali obiettivi del club azzurro.

Amorim ha spiegato che, nonostante le difficoltà del momento, il club inglese sta seguendo una linea precisa: «Stiamo facendo fatica, ma abbiamo un piano e lo seguiremo. Se ci sarà l’opportunità di prendere un giocatore che rappresenti il futuro del club, lo faremo. Altrimenti abbiamo già delle soluzioni interne». Tra queste, l’allenatore ha citato diversi giovani e rientri importanti, incluso lo stesso Mainoo.

Il tecnico dei Red Devils ha poi ribadito la centralità del centrocampista nel progetto: «Kobbie avrà le stesse opportunità che ha sempre avuto. Può giocare in più ruoli: nei tre di centrocampo, in una posizione più avanzata come Mason Mount e anche in compiti più difensivi. Per me è il futuro del Manchester United. Bisogna solo aspettare l’occasione giusta, perché nel calcio tutto può cambiare in pochi giorni».

Alla luce di queste dichiarazioni, l’eventuale operazione che porterebbe Mainoo lontano da Old Trafford appare oggi decisamente complicata. Il Manchester United non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi talenti più promettenti e il Napoli, se vorrà rinforzare il centrocampo a gennaio, potrebbe essere costretto a valutare alternative.

Corriere dello Sport: "Neres e la Seleção: il sogno torna possibile"

redazione 24 Dicembre 2025
Corriere dello Sport: "Napoli, mercato sotto controllo: gennaio sarà a saldo zero"

redazione 24 Dicembre 2025
Conte sorride nel deserto: «Napoli dominante, trofeo meritato»

redazione 23 Dicembre 2025
Zazzaroni: "La Juve in B, per il calcio italiano sarebbe come tagliarsi le palle"

Il morto è risorto: Napoli, Conte e una Supercoppa che parla chiaro

redazione 23 Dicembre 2025
Tuttosport: "Napoli per la gloria. Bologna per la storia"

redazione 22 Dicembre 2025
Corriere dello Sport "Una coppa per due"

redazione 22 Dicembre 2025

Napoli: Neres post-Lindstrom, Gilmour vice Lobotka

redazione 26 Dicembre 2025
De Laurentiis: «Conte diverso da Benitez, ma Maradona resta unico. Il calcio va rifondato»

redazione 25 Dicembre 2025
Tragedia in Montenegro: muore Sebastian Hertner in un incidente su una seggiovia

redazione 24 Dicembre 2025
Cané: «Neres non ha ancora mostrato tutto. Il Napoli ha bisogno di giocatori così»

redazione 24 Dicembre 2025
Napoli e il Napoli, una sola anima: la Supercoppa come regalo alla città dei 2500 anni

redazione 24 Dicembre 2025