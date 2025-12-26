Maria Sole Agnelli è morta
Si è spenta Maria Sole Agnelli, figura centrale della storica famiglia Agnelli e sorella minore dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. È morta nella sua casa di Torrimpietra, vicino Roma, all’età di 100 anni, compiuti lo scorso agosto.
Nata nel 1925 a Villar Perosa, Maria Sole Agnelli ha attraversato un secolo di storia italiana mantenendo sempre un ruolo attivo nella vita pubblica, culturale e sociale del Paese. È stata presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni, fino al 2018, guidando e sostenendo numerosi progetti dedicati all’istruzione, alla cultura e alla ricerca, con un’attenzione particolare al sistema scolastico italiano. In più occasioni aveva sottolineato l’importanza di investire nella scuola, definendola una priorità imprescindibile per il futuro del Paese.
Nel corso della sua vita si è sposata due volte. Dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina sono nati quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri è nato il quinto figlio, Eduardo.
Prima dell’impegno alla guida della Fondazione Agnelli, Maria Sole Agnelli aveva ricoperto anche incarichi istituzionali: dal 1960 al 1970 è stata sindaca di Campello sul Clitunno, in Umbria, lasciando un ricordo profondo per il suo impegno amministrativo e per l’attenzione costante al territorio e alle persone più fragili.
Donna di grande eleganza e sensibilità, è stata ricordata anche per la sua passione per l’equitazione: alcuni dei suoi cavalli da competizione hanno raggiunto risultati di prestigio internazionale, tra cui una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Monaco del 1972.
Con la scomparsa di Maria Sole Agnelli se ne va una testimone discreta ma autorevole di un secolo di storia italiana, una donna che ha saputo coniugare impegno civile, cultura e profondo senso delle istituzioni, lasciando un’eredità fatta di valori, dedizione e attenzione verso il bene comune.