Il ct della Nigeria: “Osimhen devastante e con Lookman che coppia. Spero nello scudetto al Napoli”

Il ct della Nigeria Josè Pereiro parla di Victor Osimhen, ma anche di un altro nigeriano in rampa di lancio Adamola Lookman.

Attualmente in vetta alla classifica marcatori di Serie A ci sono due nigeriani: Osimhen 13 gol e Lookman 11 gol. Davvero sorprendente il giocatore dell’Atalanta che ha segnato una doppietta anche in Juventus-Atalanta.

“È un momento eccezionale per i calciatori nigeriani e sapere di poter contare su due bomber come loro è qualcosa di incredibile. Dico la verità: sapere di avere due attaccanti così mi fa stare molto meglio, mi mette tanto di buon umore. A questo punto spero che portino la loro positività anche in nazionale” dice Pereiro intervistato da Il Mattino.

Pereiro: “Osimhen non è mai contento“

C’è chi sogna l’accoppiata Osimhen-Lookman anche al Napoli, ma al momento è solo ed esclusivamente un sogno di mercato. Intanto Osimhen si sta dimostrando bomber feroce, capace di segnare in qualsiasi modo, ma è anche primo in classifica con il Napoli: “È una cosa straordinaria. Perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. E infatti mi auguro che possa vincere lo scudetto“.

Ma Pereiro rivela anche un retroscena di Osimhen dopo la partita dominata con la Salernitana, con gol di Osimhen: “Victor è incredibile, perché non è mai contento. Anche quando segna ed è decisivo.

Era felice ma per il gol ma avrebbe voluto fare di più. Lui è così: non si accontenta mai. Per lui conta sempre la prossima partita. Ma non mi stupisco. Perchè? Osimhen è è un grande lavoratore e soprattutto non vuole perdere mai. Nemmeno nelle partitelle di allenamento o nelle amichevoli. È come un bambino sempre entusiasta della vita. E poi ha grandi valori umani“.