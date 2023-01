Juventus altri tre gol incassati: l’Atalanta pareggia allo Stadium

Si ferma la Juventus che pareggia contro l’Atalanta con il risultato di 3-3 nella 19sima giornata di Serie A.

Gli uomini di Allegri avevano tanta voglia di vincere per reagire immediatamente alla penalizzazione di 15 punti, dimostrando di poter dare subito una svolta al proprio campionato.

Ma allo Juventus Stadium la Juve fa flop e nonostante la grinta e la rabbia messa in campo è apparsa comunque una Juve con gli stessi problemi, ed ora non riesce a tenere nemmeno più in difesa.

Visto che dopo i cinque gol incassati dal Napoli, prende altri tre gol dall’Atalanta. I bergamaschi sbloccano subito la partita con Lookman su papera di Szczesny.

La reazione della Juve è veemente e trova la rete del pareggio con Di Maria al 25′, su calcio di rigore molto contestato dall’Atalanta e poi il raddoppio con Milik al 34′.

La partita sembra mettersi sui binari giusti ma all’inizio del secondo tempo arriva subito il pareggio di Maehle al 46′ e dopo soli 7 minuti c’è ancora un gol di Lookman che firma la sua doppietta personale. Poi il gol del pareggio lo mette a segno Danilo su calcio di punizione al minuto 65′. L’assalto finale dei bianconeri è sconclusionato e non porta nulla di buono, se non un punto che muove la classifica della squadra di Allegri.

Juve-Atalanta: il tabellino

Marcatori: pt 5′ Lookman (A), 25′ Di Maria rig. (J), 34′ Milik (J); st 1′ Maehle (A), 8′ Lookman (A), 20′ Danilo (J).

Assist: pt 5′ Boga (A), 34′ Fagioli (J); st 1′ Lookman (A), 8′ Boga (A), 20′ Di Maria (J).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli (36′ st Cuadrado), Locatelli, Rabiot, Kostic (16′ st Chiesa); Di Maria (29′ st Miretti), Milik (29′ st Kean). A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling-Junior. All. Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino (15′ pt Demiral), Scalvini; Hateboer, Ederson (36′ st Djimsiti), De Roon, Maehle (36′ st Ruggeri); Lookman, Boga (21′ st Pasalic); Hojlund (36′ st Muriel). A disp. Rossi, Sportiello, Okoli, Zortea, Vorlicky, Soppy. All. Gasperini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

VAR: Massa di Imperia.

Ammoniti: st 4′ Ederson (A), 47′ Chiesa (J) e Hateboer (A).

Juve-Atalanta: gol e highlights