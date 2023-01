Grassani: “Il libro nero di Paratici ha pesato. Ecco perché ha pagato la Juve”

L’avvocato Mattia Grassani parla della questione plusvalenze e la penalizzazione alla Juventus.

Grassani alla Domenica Sportiva ha detto: “La rievocazione può essere ammesso solo quando ci sono prove per riaprire il caso. Il caso del Napoli non è stato riaperto perché nelle 14mila pagine trasferite alla Procura non c’era nemmeno una riga su Napoli o Chievo che pure erano state indagate e poi prosciolti“.

Grassani ha poi aggiunto: “Perché condannare la Juve e non gli altri otto club? L’operazione di plusvalenza non si può effettuare da sola. Ma io ero in dibattimento e posso dire che ha pesato il cosiddetto libro nero di Fabio Paratici. Inoltre le 14 Mila pagine si concentravano principalmente sulla Juve, anche perché indagava la Procura di Torino. Giuseppe Chiné ha posto molta attenzione sulle plusvalenze artificiali, riportate su quel foglio di Paratici. I quindi punti dati alla Juve sono la pena più grave dati da dopo Calciopoli. Questo deve fare capire la gravità dei fatti. Ecco perché è stata inasprita la pena richiesta da Chiné“.