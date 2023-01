Corbo: “Scudetto Napoli? È triste vincerlo perché le altre si arrendono”

Antonio Corbo ritiene che per il Napoli è triste vincere lo scudetto così perché le altre squadre si arrendono

Antonio Corbo si sofferma sul big match di campionato di domenica tra Napoli e Roma. Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte, il giornalista de La Repubblica focalizza l’attenzione sull’arrendevolezza delle inseguitrici: “Ci aspettiamo una notte piena di luci al Maradona, domenica sera? Lo spero. La forza del Napoli rischia di distruggere il resto del campionato. Le squadre che dovrebbero inseguire, in primis le milanesi, stanno mollando, come a dimostrare di non crederci più ed essere quasi pronti a mollare”.

Per Corbo il Napoli ha dimostrato di smontare il calcio di Mourinho

Corbo ha poi proseguito: “E’ un peccato perché il Napoli è straordinario e merita di vincerlo, questo torneo, combattendo. Vincerlo perché gli altri si arrendono, invece, è triste. I napoletani hanno aspettato tanto uno scudetto e sarebbe bello se fosse, come dire, contrastato”.

“Mourinho può far paura? All’andata ha fatto un super catenaccio, il Napoli ha faticato ma ha trovato lì la svolta decisiva del suo campionato. La Roma è un avversario importante, ma il Napoli ha dimostrato di smontare il calcio di Mourinho. Sarà una sfida molto interessante”.