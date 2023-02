Juve, stagione da dimenticare? Ma vince sui social. Lo hanno scritto veramente

La Juventus regina di Tik Tok con 20 milioni di followers, una crescita importante che supera tutti gli altri club di Serie A.

La stagione in Serie A della Juventus sta andando veramente male. I bianconeri hanno subito la sconfitta col Monza, ma soprattutto con i 15 punti di penalizzazione sono molto fuori dalla corsa alla Champions League. Inoltre a causa della cosiddetta manovra stipendi rischiano anche la retrocessione o una mega penalizzazione.

Eppure su Open, quotidiano on line fondato da Enrico Mentana, si mette in evidenza che c’è un campo in cui la Juve continua a dominare ed è quello digitale.

20 milioni di followers di Tik Tok ma “si aggiungono i 10 milioni che già seguono i bianconeri su Twitter, i 46 milioni su Facebook e i 56 milioni su Instagram, che rendono la Juve di gran lunga la squadra italiana più popolare. Si tratta di un totale di oltre 130 milioni di supporter che ne fanno la quinta squadra di calcio più seguita al mondo. Davanti a Madama solo Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Psg” viene scritto su Open.