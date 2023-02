“Spalletti non esagerare”. “Che ca**o dico? Quello che mi pare” Spunta un retroscena durante la conferenza stampa

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Napoli in maniera piccata ad uno dei presenti.

Luciano Spalletti in fiamme durante la conferenza stampa. Il Napoli si prepara per affrontare lo Spezia e l’allenatore non vuole sottovalutare alcun avversario. Tuttavia, le sue parole hanno fatto storcere il naso a qualcuno dei presenti, che riteneva esagerate le parole di SPalletti, vista l’enorme differenza in termini di rosa e di punti.

Spalletti non si è lasciato intimidire e rivolgendosi al diretto interessato ha risposto deciso: “Nonostante che lui faccia così… lui… ma così ‘Che ca**o dice?’. Dico quello che mi pare, quello che penso e assomiglia ad una realtà perché all’inizio si diceva che questo non poteva avvenire ed è avvenuto. Ci sono cose che se non ti fai trovare pronto e attento… per quanto riguarda il comportamento e la totale disponibilità della professionalità e dell’attenzione durante le partite e gli allenamenti rischi di rimanerci male“.

Il Napoli è pronto a dimostrare il suo valore sul campo e l’allenatore Spalletti non accetta minimamente di sottovalutare nessun avversario. La squadra azzurra è pronta a dare il massimo per vincere e non lascia spazio a nessuna distrazione. La determinazione e la professionalità sono le armi vincenti per la squadra che non teme nessun avversario ma affronterà ogni sfida con la massima concentrazione.