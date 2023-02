LIVE Spezia-Napoli: 0-0

Live Spezia -Napoli, tutto sulla sfida degli azzurri, formazioni, tabellino, cronaca e diretta streaming della sfida di serie A.

La partita tra Napoli e Spezia si preannuncia come un affare tra la squadra capolista e quella che occupa l’ultimo posto della classifica. Gli Azzurri, che conducono la classifica con 53 punti, sono reduce dalla vittoria contro la Roma, mentre lo Spezia ha perso contro il Bologna. Nel match d’andata, disputato a settembre, il Napoli si è imposto per 1-0 grazie a un goal segnato da Raspadori all’89’.

Lo Spezia dovrà fare a meno dello squalificato Gyasi e dell’infortunato Nzola, ma vedrà l’esordio del neo acquisto Shomurodov in coppia con Verde. Ampadu sarà il mediano basso, con Bourabia e Agudelo ai suoi lati. Ferrer e Reca giocheranno sulle fasce, mentre la difesa sarà composta da Amian, Caldara e Nikolaou. Bisognerà tenere d’occhio Wisniewski, Salvatore Esposito e Maldini junior.

Nel Napoli il ballottaggio in attacco lo vince Lozano che gioca al posto di Politano. Mentre Ndombele e Olivera partono ancora dalla panchina.

SPEZIA-NAPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Spezia: (3-5-2) Dragowski; Caldara, Nikolaou; Amian, Esposito, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Gotti.

SPEZIA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Spezia-Napoli in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook e selezionare la finestra della partita.

Il match tra lo Spezia ed il Napoli sarà disponibile in streaming anche su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) scaricando l’app su computer, telefoni cellulari o tablet; o ancora su NOW, la piattaforma che comprende la programmazione di Sky, acquistando uno dei pacchetti disponibili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ricky Buscaglia e Dario Marcolin racconteranno Spezia-Napoli in telecronaca per DAZN; su Sky, invece, i telecronisti della partita saranno Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.