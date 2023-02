Moviola Spezia -Napoli. Marelli: “Caldara tocca con la ma o in area di rigore…”

Moviola Spezia -Napoli sida di Serie A, tutti gli episodi contestati della sfida del Picco arbitrata dal direttore di gara Di Bello.

La moviola di Spezia -Napoli entra in azione già nei primi minuti con il tocco di Caldara di mano con deviazione in calcio d’angolo. Sull’episodio è intervenuto anche l’ex arbitro Marelli di Dazn che dice: “Caldara tocca con la mano il pallone e devia in calcio d’angolo, ma il braccio è molto attaccato al corpo”.

Un altro episodio molto contestato dai giocatori del Napoli è accaduto al minuto 25. Kvaratskhelia viene atterrato al limite dell’area di rigore, per l’arbitro Di Bello è di qualche centimetro fuori dall’area di rigore. Interviene anche il Var e certifica che non c’è calcio di rigore per il Napoli.

Netto il rigore assegnato al Napoli per fallo di mano del giocatore dello Spezia al minuto 47 e poi realizzato da Kvaratskhelia.

Al 61 Di Bello fischia un fallo ad Osimhen che aveva superato Caldara in velocità e segnato, ma secondo l’arbitro c’è stata una trattenuta da parte di Osimhen. Trattenuta leggerissima che l’arbitro, però, giudica irregolare.