Spezia-Napoli: le probabili formazioni. Spalletti cambia in attacco. Emergenza totale per Gotti

Spezia-Napoli tutte le notizie sulle formazioni: Spalletti punta su Politano al posto di Lozano, Gotti senza sette calciatori.

Il Napoli gioca con lo Spezia per allungare in classifica sulle inseguitrici. Oggi c’è anche il derby Inter-Milan quindi sicuramente una delle due, se non entrambe, perderanno punti. Attualmente gli azzurri hanno 13 punti di vantaggio sull’Inter e 14 sul Milan.

Spezia-Napoli: le novità sulle formazioni

Luciano Spalletti non ha problemi di formazione, sono tutti disponibili. L’allenatore sembra orientato a confermare gran parte della formazione che ha battuto la Roma, ma con un cambio in attacco.

Quindi difesa con Meret in porta e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Centrocampo c’era l’opzione Ndombele al posto di Zielinski ma il polacco è in vantaggio. Poi Anguissa e Lobotka.

In attacco Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Osimhen al centro.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Nello Spezia è emergenza totale per Gotti che allo squalificato Gyasi deve fare a meno anche di altri sette calciatori, fermati da infortunio: Kovalenko, Nzola, Zurkowski, Ekdal, Zoet, Moutinho e Bastoni. Pronto l’esordio dal primo minuto di Shomurodov che farà coppia con il napoletano Verde in attacco.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolau; Ferrer, Ampadu; Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Gotti.

Spezia-Napoli: dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Dazn. Spezia-Napoli sarà disponibile anche in streaming grazie all’applicazione di Dazn scaricabile su smartphone, smart tv e console di ultima generazione come Xbox e Playstation, oltre che Firestick. Da pc non serve un’applicazione, ma basterà collegarsi al sito di Dazn e immettere le proprie credenziali.