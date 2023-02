Vieri: “Hojlund al Napoli e Osimhen in Premier League, ho avuto questa voce”

Christian Vieri parla del calciomercato del Napoli: “Mi dico di Hojlund in azzurro e Osimhen in Premier League”.

Si parla molto di un possibile addio di Victor Osimhen a fine stagione. A quanto pare il patron del Chelsea a spendere qualsiasi cifra per acquistare l’attaccante. Sul possibile addio di Osimhen interviene anche Vieri che ha detto: “Oggi ho sentito una voce, mi hanno detto che a fine stagione Hojlund può andare al Napoli ed Osimhen si trasferirà in Premier League“.

Sull’argomento è intervenuto anche Antonio Cassano che ha detto: “È un affare che ci può stare. Il Napoli può vendere Osimhen per 130-140 milioni di euro“.

Va ricordato che già la scorsa stagione De Laurentiis ha rifiutato una super offerta per Osimhen. Ma ora il prezzo del giocatore è cresciuto. Attualmente si parla di almeno 140 milioni di euro per cedere il nigeriano che ha un contratto con il Napoli fino al 2025.

Ovviamente il Napoli valuterà delle offerte per Osimhen se dovessero arrivare. Ma è sicuro che se De Laurentiis dovesse cedere lo farà per una cifra molto alta, che garantirebbe al Napoli di acquistare un altro attaccante e altri giocatori di alto livello.

Inoltre in questo momento il Napoli non vuole sentir parlare di calciomercato, così come lo stesso Osimhen impegnato nella corsa scudetto e Champions League. Da Castel Volturno arrivano rassicurazioni sulla massima dedizione dell’attaccante nigeriano alla causa azzurra.