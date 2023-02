Gazzetta ‘vende’ Osimhen: ecco quanto vale

Victor Osimhen protagonista del calciomercato del Napoli: secondo Gazzetta dello Sport vale 120 milioni di euro.

Le prestazioni di Osimhen non passano inosservato. Il giocatore nigeriano ha segnato 14 gol in stagione, nonostante 7 partite saltate per infortunio. Il suo strapotere fisico lo rende perfetto per la Premier League, e da tempo si parla di un interessamento del Manchester United.

Ma da ieri si parla in maniera insistente di un interesse del Chelsea per Osimhen, il miliardario Boehly pronto a spendere qualsiasi cifra per portarlo a Londra.

Valutazione Osimhen

Secondo Gazzetta dello Sport sia Chelsea che Manchester United dovranno mettere sul piatto almeno 120 milioni di euro per acquistare Osimhen. Inoltre il quotidiano sportivo cita anche Real Madrid e Bayern Monaco come top club interessati al giocatore.

In realtà la valutazione che ne fa ora il Napoli è di almeno 140 milioni di euro, visto che in estate De Laurentiis ha rifiutato un’offerta di 100 milioni di euro. Inoltre se Osimhen dovesse continuare a segnare con questa regolarità, allora la sua valutazione non potrebbe che aumentare. Il giocatore ha un contratto fino al 2025 ed il Napoli non vuole cederlo, ma è chiaro che se dovesse arrivare veramente un’offerta superiore ai 140 milioni di euro, sarà veramente complicato non prenderla in considerazione.