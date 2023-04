Feralpisalò in Serie B, Alvino: “Giocherà con la Juventus”

La Feralpisalò ha conquistato la matematica promozione in Serie B, Alvino: “Giocherà con la Juventus“.

“Guerra e compagni si abbracciano e festeggiano la storica promozione in serie B della Feralpisalò, sarà fantastico il prossimo campionato giocare contro la Juventus …” questo il messaggio di Carlo Alvino sui social.

Ovviamente il giornalista napoletano ha voluto pungere i bianconeri che sono già stati penalizzati con 15 punti per il caso plusvalenze, per il quale è stato presentato ricorso. Ma i bianconeri temono per altre penalizzazioni a causa della questione stipendi. La Juventus è impegnata su tre processi e più volte si è parlata addirittura di una clamorosa retrocessione per i bianconeri.