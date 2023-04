Osimhen voleva esserci col Milan: retroscena, cosa ha fatto lo staff medico

Victor Osimhen voleva giocare Milan-Napoli, il nigeriano ha fatto di tutto per esserci a Milano, può rientrare con il Verona.

Se fosse stato per Osimhen la partita con il Milan non se la sarebbe persa per nulla al mondo. Il nigeriano aveva una voglia matta di giocare, di dare una mano ai compagni. Anche perché in questa stagione nelle tre sfide con i rossoneri non è mai potuto scendere in campo a causa degli infortuni.

Milan-Napoli: retroscena Osimhen

“C’è voluta pazienza a tener buono Osimhen, che avrebbe fatto di tutto per esserci a Milano, e che non si sarebbe fermato, se lo staff medico, al rientro della Nazionale, non si fosse insospettito dinnanzi all’adduttore della coscia

sinistra. In fin dei conto, ha saltato tre partite, il Milan in campionato, la trasferta di Lecce e poi l’andata del quarto di finale di Champions. Succede nel calcio 3.0, con il calendario intasato” scrive Corriere dello Sport.

Osimhen può rientrare per Napoli-Verona, ci sarà tra i convocati scrive il quotidiano sportivo, ma l’obiettivo resta essere titolare per Napoli-Milan. Il nigeriano ha tantissima voglia di scendere in campo e questa volta nessuno riuscirà a fermarlo. Sicuramente un’ottima notizia per Spalletti che non ha ancora a disposizione Simeone e Raspadori deve trovare la condizione migliore.