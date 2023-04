Osimhen convocato per Napoli-Verona, sfida al Milan in Champions League

Victor Osimhen può essere convocato per Napoli-Verona e prenota un posta da titolare per Napoli-Milan di Champions League.

L’attaccante nigeriano è pronto a scendere in campo, lo farà forse con il Verona, ma di con ogni probabilità ci sarà con il Milan. Il piano è ancora tutto da realizzare ma va ponderato al meglio, non si possono correre rischi, non ci sono margini di errori. Il Napoli deve ribaltare il match dell’andata di Champions League con il Milan e per farlo ha bisogno del miglior Osimhen, anche perché già mancheranno Anguissa e Kim, oltre che Simeone.

Napoli-Verona: c’è Osimhen, poi il Milan

Corriere dello Sport nell’edizione odierna fa sapere che il giocatore si sta allenando con il gruppo e vuole esserci per la sfida di sabato 15 aprile alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Ma Napoli-Verona sarà la prima tappa per Osimhen che vuole Napoli-Milan, l’obiettivo Champions League tanto agognato. L’attaccante non ha mai giocato nelle tre sfide giocate fino ad ora con i rossoneri. I suoi muscoli rispondono bene alle cure, tanto che col Verona potrebbe addirittura giocare un pezzo di partita, così da ricominciare a prendere ritmo, misure e sensazioni.

Ovviamente c’è un obiettivo primario e si chiama Milan. Si farà di tutto per portarlo al massimo della condizione possibile per Napoli-Milan, match di ritorno di Champions League che si gioca allo stadio Maradona alle ore 21.00 del 18 aprile 2023. Sarà quella la data da mettere in agenda per Osimhen, perché lì si fa la storia del Napoli.