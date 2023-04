Chiariello ironizza sul comunicato Napoli: “Gara esemplare di Kovacs”

Paolo Chiariello ironizza sul comunicato del Napoli, dichiarando che è stata esemplare la gara di Kovacs

Il Napoli condanna la contestazione di alcuni giornalisti contro l’arbitro Kovacs e del designatore Rosetti nella mixed zone del Meazza per la direzione di Milan-Napoli. Il giornalista Paolo Chiariello, attraverso il suo profilo, ha commentato con ironia il comunicato del club: “L’arbitro di Milan-Napoli in Champions ha condotto la gara in maniera esemplare. Non è vero che ha distribuito ad capocchiam o peggio ancora in maniera selettiva cartellini gialli e rossi. Non è vero che ha applicato un criterio di conduzione della gara eccellente. Mai fatti due pesi e due misure. Se Leao devasta la bandierina con un calcio non va ammonito”.

Post ironico di Chiariello per il comunicato del Napoli di condanna per la contestazione di Kovacs e Rosetti

Chiariello ha poi proseguito: “Se Di Lorenzo di avvicina con educazione e come capitano chiede spiegazioni di un cartellino giallo ad un compagno di squadra deve giustamente essere ammonito. E i giornalisti dovrebbero fare i giornalisti, smetterla di fare i tifosi e contestaste gli arbitraggi che ritengono essere scandalosi”.

“Al Maradona, per il ritorno di Champions, mi raccomando tutti a tifare contro De Laurentiis (e la squadra) perché qui rischiamo di vincere lo scudetto e la Coppa dei Campioni. Ed iol rischio che a Napoli possano fare feste… purtroppo è alto”. Ha concluso il giornalista nel suo post ironico