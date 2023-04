De Laurentiis risponde ad un tiktoker: “Pace con ultras? La faremo. I tifosi vengano allo stadio”

De Laurentiis risponde ad un tiktoker, chiedendo che i tifosi debbano venire allo stadio a fare il tifo

Su Tik Tok è diventato virale il video di una telefonata che c’è stata tra Aurelio De Laurentiis ed il tiktoker napoletano Ernesto Colella, noto sui social per vendere sciarpe e bandiere del Napoli e non solo. Anche se è tutta da chiarire, la telefonata sembra a tutti gli effetti vera ed è stata svolta molto probabilmente stamattina, dopo la partita di ieri sera tra Milan e Napoli terminata con il punteggio di 1-0 per la compagine di Stefano Pioli. Aurelio De Laurentiis dice: “Siamo talmente forti che abbiamo preso solo un gol, non è che ne abbiamo presi tre”.

De Laurentiis è d’accordo sul fare pace con gli ultras, su proposta del tiktoker Ernesto Colella

Il presidente azzurro poi prosegue: “Siamo una signora squadra, quindi adesso calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo”.

Il tiktoker lo invita a fare pace con gli ultras, De Laurentiis risponde così: “Sì, è quello che dobbiamo fare. Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione”. Ernesto lo saluta dicendo: “Forza Napoli Sempre”. E De Laurentiis replica: “Sempre, sempre!”.