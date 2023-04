“Arriva la schiarita con le Curve: tornano bandiere e tamburi al Maradona”

Arriva la schiarita per la tifoseria del Napoli: tornano bandiere, striscioni e tamburi al Maradona per le prossime gare

“Finalmente arriva la schiarita. Dalle prossime gare le Curve A e B del Napoli torneranno al 100% allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ così da dare manforte agli azzurri”: a darne notizia è Carmine Martino a Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli. Dialogando con Valter De Maggio, il giornalista che svolge il ruolo di radiocronista per tutte le gare dei partenopei in diretta esclusiva dà una notizia che fa felici i supporters azzurri, che vorrebbero una bolgia sia nella partita di sabato col Verona che soprattutto martedì sera contro il Milan, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Radio Kiss Kiss Napoli annuncia la schiarita con le Curve

Va precisato che, subito dopo, alcuni ultras hanno mandato messaggi ai numeri whatsapp della trasmissione radiofonica, dichiarando che non c’è nulla di certo e che alcuni gruppi, sprovvisti di tessera, non presenzieranno nell’impianto di Fuorigrotta. Se però Martino ha dato tale annuncio, vuol dire che all’orecchio ha avuto sollecitazioni ed anche input in tal senso. Ragion per cui ci sono ampie possibilità che bandiere, striscioni e tamburi torneranno a Napoli.