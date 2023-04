Ancelotti: “Il Milan ha battuto il Napoli? Ecco il mio pensiero”

Carlo Ancelotti esprime la sua opinione sulla vittoria del Milan contro il Napoli, gara d’andata dei quarti di finale

Carlo Ancelotti ha espresso il suo parere sulla vittoria del Milan contro il Napoli nella gara d’andata. Ai microfoni di Sky Sport, il trainer rossonero dichiara: “E’ stata una buona prestazione al di là del risultato. Il Milan ha battuto il Napoli? Ah sì? Qual è stato il risultato finale? Il Milan ha preso vantaggio come noi, però – proprio come noi – dovrà disputare altri novanta minuti per qualificarsi. Il mio stop al 90′ di Real-Chelsea è stato spettacolare? La classe non è acqua. Si perde tutto, ma non il tocco (scherza, ndr)”.

Per Ancelotti la qualificazione è tutta aperta tra Milan e Napoli

Il trainer italiano prosegue poi sul successo del Real Madrid sul Chelsea: “Abbiamo giocato una partita perfetta qui e dovremo ripeterci a Londra per raggiungere la semifinale. Siamo partiti con l’obiettivo di assicurarci un vantaggio in vista del ritorno e l’abbiamo fatto. Il Chelsea è un’ottima squadra e in alcuni momenti abbiamo dovuto soffrire. – continua Ancelotti – Ma ci siamo impegnati molto per riconquistare palla e pressare quando eravamo in parità numerica e questo ci ha tolto un po’ di energie. Sono soddisfatto però di come abbiamo giocato e a Stamford Bridge voglio fare ancora meglio. Nel calcio può succedere di tutto e dobbiamo gestire bene il nostro vantaggio”.

“Valverde? È stato probabilmente il migliore in campo, ha giocato con tante energia e ci ha aiutato in fase difensiva, ho pensato che fosse spettacolare il modo in cui ha lottato per aiutare la squadra a riconquistare palla”.