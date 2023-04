Pistocchi: “Bad match? I giornalisti partenopei hanno detto la verità a Kovacs”

Maurizio Pistocchi ritiene, a proposito della polemica di mercoledì, che i giornalisti partenopei hanno detto la verità a Kovacs

Maurizio Pistocchi ha espresso il suo parere su Milan-Napoli. Attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, il giornalista ha detto la sua sulla partita di andata dei quarti di Champions League: “Gli azzurri hanno giocato benissimo, ma hanno un difetto, peccano di ingenuità. Diaz ha fatto quello che voleva, bisognava spendere un cartellino in quella occasione. Poi abbiamo visto che dopo è successo di tutto, Anguissa è stato espulso per un fallo che in realtà non ha commesso su Theo Hernandez“.

Per Pistocchi Anguissa non ha commesso fallo su Theo Hernandez

Sulle contestazioni dei giornalisti partenopei all’arbitro Kovacs, Pistocchi ha poi proseguito, trovandosi d’accordo con i cronisti: “Beh, non hanno detto balle. E’ stato detto soltanto “bad match”, cattiva partita, perché così è stato. Non capisco perché qualcuno si scandalizza. Forse è stato sbagliato il modo. Ma hanno detto la verità all’arbitro, è stato autore di una brutta partita”.

“Tornando al Napoli, confermo quanto penso, peccano in personalità. Il difetto di questa squadra è proprio l’ingenuità”. Ha concluso il noto giornalista sportivo.