Disastro Kovacs, class action: danni per 150 milioni di euro: “Violata lealtà sportiva”

Milan-Napoli è stata condizionata dall’arbitro romeno Istvan Kovacs parte la class action: richiesti danni per 150 milioni di euro.

A Napoli infuria la protesta contro l’arbitro Kovacs e la Uefa, tanto che due associazioni: Noi Consumatori e Napoli Club Maradona, preparano una class action contro Aleksander Ceferin: “Ho avuto mandato di chiedere 150 milioni di euro per la violazione dei principi di lealtà sportiva, l’arbitraggio dell’altra sera rischia di spezzare i sogni di una intera città e di un popolo di decine di milioni di tifosi innamorati di questo gioco” lo riporta Il Mattino, nella sua edizione digitale.

La mossa è simbolica, ma verrà messa in campo. Anche perché l’arbitro di Kovacs non è piaciuto nemmeno alla Uefa, che ora è pronta a tenerlo fuori fino a fine stagione. Clamorosi gli errori, anche marchiani (come la mancata ammonizione di Leao).