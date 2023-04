Kovacs distrugge il Napoli e favorisce il Milan: fermato dalla UEFA!

L’arbitro Istvan Kovcas non arbitrerà più in Europa dopo la disastrosa direzione di gara di Milan-Napoli di Champions League.

È un disastro completo quello realizzato dall’arbitro Kovacs durante Milan-Napoli. Il direttore di gara ha completamente perso di mano la partita, usando due pesi e due misure, completamente a caso. Clamorosa la mancata ammonizione a Leao che spacca la bandierina. In termini di regolamento il giallo scatta automatico, ma lui ha preferito soprassedere.

Manca un’ammonizione pure a Krunic ed a Kjaer. Mentre Kovacs non si è risparmiato quelle ad Anguissa (espulso) e Kim, reo di aver protestato per un fallo mai commesso, il difensore era diffidato e salterà il match di ritorno allo stadio Maradona. Per non parlare dell’ammonizione rifilata al capitano Di Lorenzo, che semplicemente si era avvicinato per parlare con l’arbitro dopo la prima ammonizione ad Anguissa.

L’arbitro di Kovacs è entrato nel mirino della Uefa, non arbitrerà più in Europa in questa stagione. Ma oramai la frittata è fatta. Il direttore di gara romeno non solo ha condizionato il match di andata innervosendo la partita, ma ha messo il marchio anche sul match di ritorno tra Napoli e Milan allo stadio Maradona.