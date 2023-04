Bargiggia: “Ho una notizia importante su Osimhen, mi arriva da Napoli”

Paolo Bargiggia ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen in vista del Milan.

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento sulle ultime novità riguardanti l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Durante la trasmissione televisiva Diretta Stadio su 7 Gold, il giornalista ha dichiarato che Luciano Spalletti non ha intenzione di schierare Victor Osimhen nella prossima partita di campionato contro il Verona, ma lo utilizzerà invece dall’inizio nel match di Champions League.

“Da Napoli mi è arrivata una notizia su Osimhen, mi hanno riferito che Spalletti non lo schiererà contro il Verona, mentre sarà in campo per la sfida di Champions contro il Milan”.

Secondo quanto riportato da Bargiggia, il Napoli è fiducioso in vista dell’imminente sfida europea: la squadra, che aveva avuto problemi fisici nove giorni fa, ora si presenta in ottima forma come dimostrato nella partita contro il Milan. Tuttavia, il club partenopeo deve fare i conti con alcune squalifiche importanti, come quelle del difensore Kim e del centrocampista Anguissa.

“Da casa Napoli mi dicono anche che i calciatori sono molto tranquilli in vista della Champions. La squadra, infatti, circa nove giorni fa era in grosse difficoltà fisiche. Ora invece i calciatori stanno bene come dimostrato anche nella gara di San Siro contro i rossoneri. In vista della partita contro il Milan c’è solo la delusione per le squalifiche di giocatori importanti come il difensore Kim e il centrocampista Anguissa”.