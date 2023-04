Arbitro Kovacs cartellini a senso unico: Kim salta Milan-Napoli

Il Napoli perde pezzi per la sfida di ritorno con il Milan. Kim de Anguissa saltano per squalifica Napoli-Milan.

L’arbitro Kovacs inventa cartellini allo stadio San Siro di Milano, cartellini pesantissimi. Prima ammonisce due volte nel giro di pochi minuti Amguissa e lo fa fuori dal match del San Siro e dalla gara di ritorno. Match che non disputerà nemmeno Kim. Il sudcoreano si lamenta per un fallo, inesistente, che l’arbitro fischia e viene ammonito. Kim era diffidato e non giocherà Napoli-Milan.

Kovacs ha distribuito cartellini a senso unico, senza mai tenere conto dei falli pesanti dei rossoneri. Il direttore di gara fa scelte veramente discutibili ma tira fuori due giocatore importantissimi per il Napoli per la gara di ritorno al Maradona.