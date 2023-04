Anguissa chiede scusa ai compagni: “Vi ho abbandonato…”

Frank Anguissa è stato espulso dall’arbitro Kovacs durante Milan-Napoli, per doppia ammonizione e non ci sarà per il match al Maradona.

Al termine di Milan-Napoli arrivano le scuse ai compagni da parte di Frank Anguissa. Il centrocampista ha ricevuto un doppio cartellino giallo durante il match di Champions League. In soli quattro minuti il centrocampista del Napoli si è visto ammonire per ben due volte dall’arbitro Kovacs che ha distribuito cartellini a senso unico, sempre diretti verso i giocatori azzurri.

Anguissa: le scuse dopo Milan-Napoli

Il centrocampista africano si è voluto scusare con i compagni per il suo comportamento in campo. Così Anguissa su instagram ha scritto: “Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato, ho fiducia in voi. siamo una ottima squadra, siamo il Napoli. Ci vediamo presto. Forza Napoli Sempre“.

Sicuramente un errore quello di Anguissa, anche se condizionato dal metro di giudizio dell’arbitro che ha fatto innervosire i giocatori partenopei con la sua distribuzione dei cartellini gialli. Nel match di ritorno mancherà anche Kim, anche lui caduto nella trappola di Kovacs. Il sudcoreano ha protestato veemente per un fallo chiamato senza senso che sarebbe stato commesso da Kim. Dunque niente Napoli-Milan nemmeno per il difensore che sarà sostituito da Juan Jesus.