Gazzetta – Napoli si è solo complicata, qualificazione aperta col Milan

Il Napoli perde con il Milan a San Siro ma può ancora sperare nella qualificazione alle semifinali, dovrà battere i rossoneri al Maradona.

Nulla è ancora perso e la qualificazione al turno successivo di Champions League è ancora possibile. Il Napoli visto con il Milan a San Siro può compiere l’impresa, anche perché i rossoneri si sono comportati come una provinciale qualsiasi, difendendosi per 90′ e provando ad offendere solo in contropiede.

Un piano tattico che stride molto sul dna da Champions League messo in mostra dai rossoneri ed esaltato solo da un risultato bugiardo, favorito dall’arbitro Kovacs.

Napoli-Milan: qualificazione Champions League ancora aperta

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulle possibilità di qualificazione del Napoli: “Il progetto di Luciano Spalletti di bersi un buon caffè turco a Istanbul con Pep Guardiola si è complicato un filo, ma resta assolutamente realizzabile. Il Napoli ha perso per 1-0 il primo quarto di finale e al ritorno dovrà fare a meno di due colossi:

quello della difesa, Kim, e quello della mediana, Anguissa, squalificati. Ma un solo gol di scarto, nel catino d’amore del Maradona, è ampiamente recuperabile“.

Il recupero di Osimhen

Al ritorno però il Napoli può recuperare Victor Osimhen, attaccante nigeriano che ha saltato tutte e tre le sfide fino ad ora giocate tra le due formazioni. Osimhen ha buone chance di partecipare al match di ritorno Napoli-Milan e questa è sicuramente una grande notizia per Spalletti.