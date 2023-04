«Arbitro e telecronaca Prime a favore del Milan, dove sta il fallo?» Tifosi del Napoli furiosi sul web.

Il Milan vince contro il Napoli in una partita piena di polemiche arbitrali: i tifosi azzurri si scatenano sul web accusando l’arbitro e la telecronaca di essere faziosi.

Il match tra Milan e Napoli ha scatenato un putiferio sul web a causa delle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato la partita. Nonostante la vittoria dei rossoneri, i tifosi azzurri si sono scatenati sui social network accusando l’arbitro di essere stato a favore della squadra di casa.

Tuttavia, nonostante la sconfitta, i napoletani sono orgogliosi della prestazione dei loro giocatori, che hanno dimostrato di essere superiori sul piano del gioco anche con un uomo in meno e con la seconda squadra.

Ma le decisioni dell’arbitro sono state oggetto di molte critiche. In particolare, il doppio giallo ad Anguissa è stato ritenuto alquanto dubbio, mentre alcuni sostengono che molti falli dei rossoneri siano passati inosservati.

Inoltre, molti tifosi hanno criticato l’episodio della bandierina distrutta da Leao, considerato gravissimo e non sanzionato correttamente dall’arbitro. Secondo i napoletani, l’arbitraggio è stato a senso unico, con una direzione di gara non equa e non imparziale.

«Kovacs è stato in grado di ammonire Anguissa e Di Lorenzo per lo stesso fallo. Roba mai vista in 40 anni di calcio».

«Ma dove sta il fallo di Anguissa? prende nettamente la palla».

«Kovacs nel primo tempo grazia diverse volte i milanisti, sul Napoli accentua falli dubbi dando addirittura un pesante doppio giallo. Ditemi se questo è equo».

Le reazioni dei tifosi sono state molto vivaci: alcuni hanno accusato l’arbitro, altri la telecronaca, mentre altri ancora hanno elogiato i propri giocatori per la prestazione fornita.

In ogni caso, la partita ha dimostrato la forza e l’orgoglio della squadra del Napoli, che ha lottato fino alla fine nonostante le difficoltà incontrate. Non è finita finché non è finita, e i tifosi azzurri possono essere fieri della loro squadra, nonostante la sconfitta.