Milan-Napoli: lite Mario Rui-Anguissa, interviene Di Lorenzo

Milan-Napoli, al termine del primo tempo c’è stato un diverbio tra Anguissa e Mario Rui, interviene il capitano Di Lorenzo.

È stata una partita da nervi a fior di pelle quella tra Milan e Napoli, condizionata pesantemente dall’atteggiamento dell’arbitro Kovacs. Il metro di giudizio del direttore di gara è cambiato tra il primo e secondo tempo, sfavorendo gli azzurri. Questo ovviamente ha fatto salire ancora di più la tensione.

Mario Rui scontro con Aguissa

A fine primo tempo si è registrato anche un dibattito molto acceso tra Mario Rui ed Anguissa. Da segnalare che il finale di partita è stato molto nervoso con il gol di Bennacer, ma anche con il gestaccio di Theo Hernandez che è andato ad esultare in faccia a Lozano per aver conquistato una semplice rimessa laterale.

Lo scontro tra Mario Rui e Anguissa è qualcosa che in questo campionato non si è mai visto, anche perché quello del Napoli è un gruppo estremamente unito. Questo fa capire quanto era alta la tensione in campo. A portare gli animi di nuovo ad una condizione accettabile ci ha pensato il capitano Di Lorenzo che è intervenuto immediatamente per portare la calma tra i due compagni di squadra.