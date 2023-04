Di Lorenzo fiducioso: “Non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari”

Il Milan si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Champions League. Al termine della partita l’analisi del capitano del Napoli a seguito della sconfitta e le prospettive per la gara di ritorno.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Prime Video, dichiarando: “Venire qui senza una punta di ruolo non è stato facile, ma nonostante ciò siamo riusciti a creare molte occasioni anche con Elmas in campo. Siamo fiduciosi per il ritorno, non siamo gli stessi della partita di campionato, ma saremo pronti a giocarcela alla pari”.

Il tiro finale di Di Lorenzo, una ghiottissima occasione per pareggiare la sfida, è stato fermato da Maignan, che ha compiuto molte parate importanti durante la partita: “Il portiere del Milan è stato eccezionale, ma abbiamo comunque mostrato un’ottima mentalità. Questo mi fa ben sperare per il ritorno”.

Riguardo alle assenze per la prossima partita, Di Lorenzo ha affermato che il Napoli ha una rosa di giocatori di qualità e che per passare il turno dovranno vincere in casa: “Speriamo che ci sarà una bella atmosfera come in tutte le partite di quest’anno, siamo pronti a dare il massimo”.