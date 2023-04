Milan-Napoli, Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, ma manca ancora una partita”

Il Milan si aggiudica il primo round dei quarti di Champions League grazie al gol di Bennacer. Le parole del giocatore rossonero al termine di Milan-Napoli.

Il Milan di Stefano Pioli si aggiudica il primo ‘round’ dei quarti di finale di Champions League imponendosi ‘di misura’ su un Napoli che ha lottato fino alla fine con orgoglio, ma con fatica penalizzato anche dall’espulsione di Zambo Anguissa.

A commentare la prestazione dei suoi al termine della gara è stato l’uomo che ha deciso la sfida, Ismaël Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, abbiamo provato a fare cosa ci ha chiesto il mister. Ha funzionato, abbiamo un gol in più, ma manca ancora una partita, giochiamo tra tre giorni e dobbiamo recuperare il meglio possibile. Oggi abbiamo giocato tutti insieme, mettendo in campo un buon atteggiamento. Dobbiamo continuare così e lavorare ancora di più per la seconda partita”.

Ricordiamo che il verdetto qualificazione è in bilico, si deciderà tutto al Maradona martedì 18 aprile.