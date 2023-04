Milan-Napoli: Calvarese ammutolisce i milanisti: “Mai rigore”

Saelemaekers chiede un calcio di rigore per un presunto fallo, ma l’ex arbitro Calvarese: “Non è mai fallo da rigore“.

L’arbitro Kovacs arbitra a senso unico Milan-Napoli, match di andata di Champions League. Il direttore di gara distribuisce cartellini gialli solo ai giocatori del Napoli e così influenza anche il match di ritorno, visto che mancheranno sia Anguissa che Kim, l’africano è stato espulso per doppia ammonizione, il sudcoreano era diffidato ed è stato ammonito per una protesta.

Moviola Milan-Napoli

Il Milan ha chiesto in maniera veemente un calcio di rigore per un presunto fallo su Saelemaekers, il giocatore belga cade in area di rigore in un normalissimo contato di gioco, ma protesta come se un ossesso. L’arbitro non concede il penalty ma ammonisce Saelemaekers e anche Rrahmani che era andato a redarguire l’avversario per aver chiesto un penalty inesistente.

Sull’episodio è intervenuto anche il moviolista di Amazon Prime Video, l’ex arbitro Calvarese dicendo: “È un normale contatto di gioco, non può esserci rigore“. D’accordo anche il telecronista Piccinini e la seconda voce Ambrosini.