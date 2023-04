Ambrosini chiede scusa a Lozano: Una frase ha fatto infuriare i tifosi del Napoli

Massimo Ambrosini chiede scusa a Lozano per una frase che ha scatenato l’ira dei tifosi del Napoli durante la telecronaca di Milan-Napoli.

La frase pronunciata da Massimo Ambrosini durante la telecronaca della partita Milan-Napoli ha scatenato la reazione dei tifosi partenopei. L’ex centrocampista rossonero, oggi commentatore televisivo per Prime Video, ha espresso un pensiero riguardante l’attaccante messicano Hirving Lozano, riferendosi ad alcune cadute che, a suo parere, l’ex giocatore del PSV avrebbe accentuato.

Le parole di Ambrosini hanno generato indignazione tra i tifosi del Napoli, che hanno criticato il commentatore per aver fatto riferimento a presunte simulazioni da parte di Lozano. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha deciso di contattare l’ex centrocampista per chiedere spiegazioni.

Ambrosini ha espresso rammarico per le sue parole su Lozano e ha chiesto scusa ai tifosi del Napoli e al calciatore messicano. “Ho sempre avuto un grandissimo rispetto per il Napoli e per i napoletani”, ha dichiarato l’ex giocatore del Milan.

Il commentatore televisivo ha proseguito spiegando di aver frainteso la situazione e di non avere l’intenzione di accusare Lozano di essere un simulatore. “Forse le mie parole sono state fraintese e mi dispiace se qualcuno si è offeso”, ha detto Ambrosini. “Non volevo accusare Lozano, posso aver detto che poteva aver cercato di accentuare un contrasto, che è diverso. Ero il primo che prendeva dei rigori accentuando facendo anche di peggio di Lozano. Chiedo scusa e mi dispiaccio”.

Le scuse di Ambrosini hanno calmato la rabbia dei tifosi del Napoli, ma l’episodio ha dimostrato l’importanza di scegliere le parole con attenzione, soprattutto quando si parla di calcio e delle passioni che questo sport suscita.